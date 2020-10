„Elitäres Denken“ : Unruhe im Jugendfußball – DFB will Profi-Nachwuchs abschotten

Düsseldorf Dass der deutsche Fußball-Nachwuchs im internationalen Vergleich hinterherhinkt, ist akzeptierte Erkenntnis. Nun will der DFB gegensteuern und den Jugendfußball reformieren. Zentraler Punkt: Die U-Teams der Profiklubs sollen künftig unter sich bleiben.

Der klassische Liga-Spielbetrieb mit starren Spielplänen, akuten Abstiegssorgen und dem scheinbar nicht für alle Beteiligten attraktiven Wettkampf zwischen „David“ und „Goliath“ ist den Entscheidern inzwischen ein Dorn im Auge. Als Konsequenz daraus sollen die derzeit 56 Nachwuchsleistungszentren in den Altersklassen U14 bis U17 abgeschottet von allen anderen Vereinen künftig nur noch sogenannte „Entwicklungsspiele“ bestreiten. Ohne Auf- und Abstieg, ohne Tabellen und mit individuellen Durchführungsbestimmungen wird den Teilnehmern so die größtmögliche Flexibilität gegeben. Zudem sollen Talente in Training und Wettkampf nach ihrem biologischen Alter eingesetzt werden. Flankiert werden sollen die Entwicklungsspiele von vier bis sechs Entwicklungsturnieren pro Saison. An diesen sollen dann auch die besten Amateurvereine (U14 und U16) beziehungsweise die Regionalauswahlen (U15 und U17) teilnehmen.