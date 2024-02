Handball Angermund chancenlos

Verbandsliga: TV Angermund – Bergische Panther II 21:32 Trotz der klaren Niederlage zeigten die Gastgeber insgesamt keine schlechte Leistung, waren gegen den starken Tabellenführer letztlich aber chancenlos. Mit ihrer offensiven 5:1-Deckung provozierten die Gäste immer wieder Fehler der Angermunder im Spielaufbau und bestraften diese anschließend postwendend mit Tempogegenstößen. Durchaus verdient gingen sie deshalb mit einer 18:10-Führung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel verkürzte der TVA zügig um zwei Treffer und hielt den Sechs-Tore-Rückstand bis zum Beginn der Schlussphase (18:24), da man nun vorne kontrollierter und in der Deckung beweglicher agierte. Als man dann aber unnötig hektisch wurde, hatten die Panther wenig mit Mühe mit einem 6:0-Lauf zum 30:18 den Deckel auf die Partie zu machen.



Verbandsliga: TuS Lintorf II – Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II. Wegen einer Doppelbelegung der Lintorfer Sporthalle wurde das Nachbarschaftsduell auf den kommenden Dienstag (20 Uhr, Schulzentrum) verschoben. Auf Seiten von Interaktiv kann man mit der Verschiebung gut leben, da dadurch die Spieler die am Samstag im Drittliga-Team ausgeholfen hatten, nun mehr Zeit haben den Akku wieder aufzuladen und es gegen die Gastgeber als Neunter um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht.



Landesliga: TV Anrath – SG Unterrath 42:25 Zum Spitzenspiel der Landesliga-Gruppe eins hatten die Unterrather als Vierter gegen den Dritten ohne ihre beiden etatmäßigen Spielmacher Robin Herzberg und Jannik Engemann antreten müssen. Zudem war für Ersatzmann Brix Stammen, nachdem er eine Hand ins Gesicht bekam, die Partie bereits nach fünf Minuten beendet. Dies konnte für Co-Trainer Georg Amend jedoch Entschuldigung für solch ein Debakel sein, zumal man das Hinspiel noch mit 27:22 gewonnen hatte: „Anrath war uns in allen Belangen überlegen, während wir viel zu wenig Gegenwehr gezeigt haben.“ Von Beginn an machte der TVA ordentlich Tempo und führte nach zehn Minuten mit 6:1. Auch danach wurde jeder Unterrather Fehler sofort bestraft und die Führung bis zum Halbzeitpfiff auf 20:12 ausgebaut. Auch nach dem Seitenwechsel kam die SG Unterrath nie wirklich ins Spiel, konnte aber zumindest verhindern, dass die Gäste den Vorsprung (34:24, 50. Minute) weiter merklich in die Höhe schraubten. Einem 7:0-Lauf der Anrather zum Ende der Begegnung hatte man dann aber nichts mehr entgegenzusetzen.



Landesliga: HSG Gerresheim – HSV Überruhr II 15:28 Wie schon in der vergangenen Woche spielten die Gerresheimer eine solide Deckung, hatten aber im Angriff viel zu viel Sand im Getriebe. Entsprechend frustriert war HSG-Trainer Bernd Kretzer zur Halbzeitpause: „Sechs Tore in 30 Minuten sind einfach viel zu wenig.“ Bis zum 4:6 (20. Minute) waren die Gastgeber in Sichtweite geblieben, mussten die Essener bis zur Pause dann jedoch allmählich auf 6:11 ziehen lassen, da sie zwei schnelle Gegenstöße nicht nutzten und sich fünf technische Fehler leisteten.