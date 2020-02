Basketball : „Der Sieg verleiht uns Flügel“

Kevin Magdowski glaubt, auf einem guten Weg zu sein. Foto: RP/Benefoto

Der Trainer der Basketballer der ART Giants hofft noch auf den Klassenerhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cle) Noch zwei Partien in der Hauptrunde und sechs Spielen in den Play-Downs – dann steht fest, ob die Basketballer der SG ART Giants ihr Abenteuer in der 2. Bundesliga Pro B Nord verlängern können oder ob sie direkt wieder in die Regionalliga absteigen müssen. Wir haben mit Trainer Kevin Magdowski über die Ausgangslage und die Chancen auf den Klassenerhalt gesprochen.

Sie sind jetzt seit knapp sechs Wochen Headcoach der ART Giants. Woran haben Sie in dieser Zeit besonders gearbeitet? An welchen Stellschrauben mussten Sie drehen?

Magdowski Ich bin ein Verfechter des Grundprinzips „Weniger ist mehr“. Ich habe nur an wenigen Kleinigkeiten gearbeitet, aber dafür umso intensiver. Hauptthema ist die taktische Disziplin, die sich schon entwickelt hat. Am Anfang haben wir manchmal taktisch vogelfrei agiert, unsere Linie dabei verloren. Der zweite Punkt ist die Disziplin und die Intensität in der Defensive. Wir haben immer noch die schlechteste Abwehr der Liga. Aber es sind schon Verbesserungen zu erkennen.

Defensivarbeit ist eine Sache der Einstellung. Ist es im Basketballsport auch so einfach auf den Punkt zu bringen?

Magdowski Natürlich ist die Einstellung, der Willen sehr, sehr wichtig. Es ist eine physische Sache, eine Frage von Kraft und Handlungsschnelligkeit. Aber es geht auch um taktische Disziplin. Dafür war die letzte Partie gegen Itzehoe das beste Beispiel: Überzahlsituation unter dem eigenen Korb schaffen, Sonderbewachung für den Topscorer des Gegners, dafür den schlechteren Schützen Platz lassen. Es ist die Frage, wie lange sich die einzelnen Spieler und das Team an Taktiken halten.

Im Heimspiel gegen Spitzenreiter Itzehoe Eagles waren Ihre Schützlinge sehr diszipliniert und konnten den Sensationssieg landen. Wie wichtig war dieser Erfolg?

Magdowski Der Sieg gegen den Tabellenführer verleiht uns Flügel. Das hat uns einen Ruck gegeben und zusätzliche Energie freigesetzt. Vorher hatten die Jungs schon fast vergessen, wie sich ein Sieg anfühlt, die Verunsicherung war enorm. Jetzt ist das Selbstbewusstsein wieder da. Wenn wir den Spitzenreiter schlagen, können wir alle schlagen.

Trotz des Überraschungscoups steht fest, dass die ART Giants ihr zu Saisonbeginn ausgegebenes Ziel, Platz acht und den direkten Klassenerhalt, verfehlt haben. Sie müssen jetzt den Umweg über die Playdowns gehen, die am 14. März starten. Inwieweit haben Sie sich damit bereits auseinandergesetzt?

Magdowski Zunächst einmal haben wir noch zwei Spiele in der Hauptrunde: Am 29. Februar bei den heimstarken Dresden Titans, die noch einen Sieg für den Klassenerhalt benötigen, und am 7. März zu Hause gegen den Vierten BSW Sixers. Wir wollen versuchen, noch Punkte zu holen, um uns eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Momentan ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schlusslicht TKS 49ers, die bisher fünfmal gewonnen haben, sowie den Iserlohn Kangaroos und uns mit jeweils sechs Saisonsiegen. Der vierte Gegner für die Playdowns muss noch ermittelt werden, aktuell hat der Tabellenneunte allerdings schon vier Siege mehr auf dem Konto als wir. Am Ende müssen zwei Teams absteigen. Ärgerlich ist, dass wir den direkten Vergleich mit Iserlohn verloren haben. Aber wir rechnen noch nicht. Wir sehen jede Partie als Finale an.

Wie gehen Ihre Schützlinge mit dem Druck um?

Magdowski Für die meisten Spieler ist die Pro B Neuland, daher kennen sie auch nicht die besonderen Umstände der Playdowns. Klar ist, dass jetzt alle privaten Sachen zurückgestellt werden. Das ist allen bewusst. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und mentale Stärke zeigen. Wenn ein Spieler keinen guten Tag hat, muss ein anderer in die Bresche springen. Das Mannschaftsgefüge ist extrem wichtig. Einzelkönner sind nicht gefragt. Nur das beste Team schafft den Klassenerhalt.

Wie ist die Rollenverteilung beim Spiel in Dresden?