Tischtennis Borussia kommt unter die Räder

Nein, das war nichts, aber mal rein gar nichts. Bei der 0:3-Niederlage der Borussia im Spiel der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) beim Post SV Mühlhausen zeigten die Düsseldorfer eine für ihre Qualität indiskutable Leistung. Weder Kay Stumper, der verletzt aufgeben musste, noch Anton Källberg noch Timo Boll konnten an die zuletzt begeisternden Vorstellungen in der Champions League anknüpfen. Es sah teilweise lustlos aus, was das Borussia-Trio in Thüringen an die Platte brachte.