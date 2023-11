Fußball Der SV Lohausen besiegt den Rather SV im Kellerduell

Jannick Meng hat den Lohausener SV nach sieben Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bezirksliga wieder in die Erfolgsspur zurückgeführt. Der in der Vorwoche im Derby gegen den TV Kalkum-Wittlaer noch schmerzlich vermisste Angreifer hatte im Richtung weisenden Kellerduell gegen den Rather SV mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil am verdienten Lohausener 3:1-Erfolg.