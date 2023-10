Fußball Der SGU reicht eine mäßige Leistung

Getrübt wird die eigentlich gute Stimmung an der Feuerbachstraße aktuell nur von dem großen Verletzungspech. Mit Taoufiq Naciri zog sich nach Fabio Fahrian der nächste erfahrene Mittelfeldspieler binnen weniger Wochen einen Kreuzbandriss zu.



SC West – FC Remscheid 1:5 Eigentlich endete die Herbstkirmes am Sonntag am Tonhallenufer. Doch die „Schießbude“ stand auf dem Kunstrasenplatz an der Schorlemerstraße. Dort kassierte der gastgebende SC West beim 1:5 gegen den FC Remscheid die nächste herbe Abfuhr. Im Durchschnitt kassiert die Elf von Goran Tomic in dieser Saison bislang drei Gegentore pro Spiel. Am Sonntag war diese Marke schon nach knapp einer halben Stunde erreicht. Da hatte der Ehrentreffer von Martin Wagner (62.) nur noch statistischen Wert. Als Tabellenschlusslicht sieht West so schweren Zeiten entgegen.