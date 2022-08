Fußball : Der SC West hat einen neuen Coach

Düsseldorf Goran Tomic folgt beim Fußball-Landesligisten SC West auf das Trainerduo Martin Wagner/Maciej Zieba. Der 46-Jährige kommt vom 1. FC Wülfrath.

Exakt eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel hat Fußball-Landesligist SC West zumindest eine von mehreren noch offenen Fragen gelöst. Mit Goran Tomic stellten die Oberkasseler nun ihren neuen Trainer vor. Der 46-Jährige, der in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Wülfrath an der Seitenlinie stand, folgt damit auf Martin Wagner

Die beiden Ex-Profis übernahmen im Laufe der vergangenen Saison die Verantwortung als spielendes Trainerduo, konnten den Abstieg aus der Oberliga aber nicht verhindern. Nun sollen sich die jeweils 35-Jahre alten Routiniers wieder ganz auf ihre Rollen als Spieler konzentrieren und das Mittelfeld des SC West beleben. „Martin und Maciej stehen dem neuen Trainer sicher auch einmal mit Rat zur Seite. Es ist aber geplant, dass alleine Goran Tomic die Entscheidungen trifft“, erklärt Frank Laurini die neue Rangordnung an der Schorlemerstraße. Der sportliche Leiter freut sich, in Goran Tomic einen Trainer gefunden zu haben, „der die Liga aber auch das Umfeld in Düsseldorf kennt.“ Zudem dürfte für Tomic auch dessen Mut gesprochen zu haben, sich auf die Herausforderung beim SC West einzulassen.

Noch immer hat das Team kein einziges Vorbereitungsspiel absolviert. Der inzwischen 15 Spieler umfassende Kader ist auch noch nicht groß genug, um damit eine komplette Saison spielen zu können. Sofern für das kommende Wochenende nicht noch kurzfristig ein Sparringspartner für ein Testspiel gefunden wird, gehen Tomic und seine Schützlinge am kommenden Mittwoch „kalt“ in das Erstrundenspiel im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten VfL Benrath.

In der Liga wartet die erste Aufgabe auf die Oberkasseler glücklicherweise erst am 4. September, wenn der SC Viktoria Mennrath seine Visitenkarte in Oberkassel abgibt. Im Kader des Aufsteigers stehen eine Reihe von Akteuren, die in den Nachwuchsleistungszentren der Fortuna und von Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurden. Eine Strategie, die auch der SC West zu erfolgreicheren Zeiten einmal verfolgte. Dort muss man nun aber die eigenen Ansprüche herunterschrauben. Mehr als der Klassenerhalt dürfte für die komplett im Neuaufbau befindliche Mannschaft nicht drin sein.