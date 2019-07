Fußball-Landesliga : Der SC Schwarz-Weiß 06 ist ein mutiger Aufstieger

Düsseldorf Auf die Hilfe des lieben Gottes will der Liga-Neuling nicht vertrauen. Der jüngste Erfolg ist viel mehr als eine Eintagsfliege.

Das Motiv des gallischen Dorfs, das sich unermüdlich dem schier übermächtigen Gegner entgegenwirft, ist sehr beliebt. Besonders dann, wenn ein vermeintlich kleinerer Verein plötzlich im Konzert der etwas imposanteren Klubs mitspielt – so wie bald auch der SC Schwarz-Weiß 06 nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Gut, die Metapher aus den berühmten Asterix-Comics trifft nicht völlig zu. Denn das Dorf, in diesem Fall der Stadtteil Oberbilk, wird sportlich vom Oberligisten Turu regiert, und der ist eher römisch denn gallisch.