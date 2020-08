Galopprennen : Der Prince gewinnt Auktionsrennen

Düsseldorf „Der Prince“ hat sich innerhalb weniger Monate zu einem erstklassigen Rennpferd entwickelt, gewann das Rennen in Grafenberg mit einem Preisgeld von 52.000 Euro. Unter Adrie de Vries hatte er die Angelegenheit früh im Griff, gewann am Ende souverän.

(dd) Die vierbeinige Jugend stand am Sonntag auf der Grafenberger Bahn im Blickpunkt des Mammutprogramms von zwölf Rennen. Mit dem Auktionsrennen stand eine hochdotierte Prüfung für Zweijährige im Blickpunkt. Am Start waren ausschließlich Pferde, die im vergangenen Jahr auf einer Auktion in Baden-Baden im Ring waren. Und dort hatte Dieter Ulbricht aus Neuss für vergleichsweise günstige 8500 Euro einen Hengst gekauft, den er später auf den Namen „Der Prince“ taufte. Er kommt aus dem norddeutschen Gestüt Fährhof und dessen Gestütsleiter Stefan Ullrich erinnert sich noch bestens an ihn: „Klein, dick, mit vier Stummelbeinen, so sah er damals aus.“ Doch hat sich „Der Prince“ innerhalb weniger Monate zu einem erstklassigen Rennpferd entwickelt, gewann das Rennen in Grafenberg mit einem Preisgeld von 52.000 Euro. Unter Adrie de Vries hatte er die Angelegenheit früh im Griff, gewann am Ende souverän.