Der MSV trifft in der Bezirksliga auf Sparta Bilk Duell der Enttäuschten

Dass man im fortgeschrittenen Fußballeralter noch fit und konkurrenzfähig sein kann, zeigt in dieser Saison auch Sempers potenzieller Gegenüber. Zumindest ist es nicht ausgeschlossen, dass auch der Trainer des MSV, Mo Rifi, im Derby auf die geballte Erfahrung zwischen den Pfosten setzt. Zwar konnte auch Asterios Karagiannis am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel die überraschend klare 1:4-Schlappe bei TuSpo Richrath nicht verhindern. Doch Mo Rifi hält große Stücke auf den 38 Jahre alten Keeper, der in der Saison 2009/2010 zu einem Drittligaeinsatz für den Wuppertaler SV kam. „Er ist ein ganz feiner Kerl mit immer noch großen sportlichen Qualitäten“, sagt Rifi über Karagiannis, der im Sommer eher zufällig in Eller anheuerte. „Er arbeitet als Physiotherapeut in Wersten und hat einen Verein in der Nähe gesucht. Da hat unsere sportliche Leitung dann sofort zugeschlagen“, klärt er Coach auf.