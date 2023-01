Fußball MSV beim Testspiel in Frühform

Da staunte auch der sportliche Leiter nicht schlecht. Die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf präsentierten sich im ersten Testspiel des neuen Jahres zumindest 45 Minuten lang in ansprechender Frühform. Beim am Ende torreichen 4:3 über Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath wusste die Mannschaft von Mohamed El Mimouni insbesondere vor der Pause zu überzeugen. „Das war schon richtig stark, was die Jungs in der ersten Hälfte gezeigt haben. Trotz der harten Trainingseinheiten in den Tagen zuvor haben wir da ein gutes Tempo vorgelegt“, sagte Giuseppe Montalto.