Lokalsport: Der MSV ist im Finale des Kreispokals der klare Favorit

Düsseldorf Der Titelverteidiger trifft auf den TuS Gerresheim

Die Anreise wird sich vermutlich sehr bequem gestalten. Lediglich drei Autominuten trennen die sportliche Heimat des Fußball-Landesligisten MSV am Kikweg von der Bezirkssportanlage Eller - dem Ort, an dem am Pfingstmontag (16.30 Uhr) das Endspiel des Düsseldorfer Kreispokals ausgetragen wird. Und zwar zwischen dem Fusionsklub und dem A-Ligisten TuS Gerresheim. "Für uns wird das schon ein Heimspiel", glaubt MSV-Trainer Mohamed Elmimouni. "Wir sind der Favorit, ganz klar. In so einem Spiel ist jedoch alles möglich."