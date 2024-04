Fußball Der MSV wird nicht belohnt

„Spätestens als es zum Elfmeterpfiff kam, hätte ich vom Gegner irgendeine Reaktion erwartet. So gab es auch nachher noch nicht einmal eine Entschuldigung“, klagte Carrasco. Auf Seiten des ASV Süchteln sah man die Situation etwas anders. „Wir waren im Ballbesitz als Niclas Hoppe zu Boden ging und haben das Spiel auch verlangsamt. Letztlich hat nur deshalb ein Spieler der Turu den Ball ins Aus geschossen, weil unser Spieler den Ball so lustlos richtig Außenlinie geschossen hat, dass er nicht ins Aus gegangen wäre. Damit war für mich aber auch klar, dass wir danach im Ballbesitz bleiben“, so Süchtelns Trainer Frank Mitschkowski.



MSV Düsseldorf – SC Kapellen 0:2 Viel Aufwand, null Ertrag – mit dieser miesen Bilanz schlichen die abstiegsbedrohten Fußballer des MSV Düsseldorf nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Kapellen vom Platz. „Dieses Spiel musst du nie und nimmer verlieren“, klagte Trainer Mo Rifi. So lange die Kräfte seiner Schützlinge reichten, sah der 41-Jährige in der Partie gegen den Tabellenzweiten kaum einen Leistungsunterschied. Der wurde erst sichtbar, als Rifi auswechseln musste. „Dann kam leider wieder eine Unordnung ins Spiel. Ob das eine Frage der Qualität oder des Willens ist, weiß ich nicht genau“, so der MSV-Coach. Der favorisierte SCK schlug gut eine Viertelstunde vor Schluss erstmals eiskalt zu (73.) und machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.



SV 09/35 Wermelskirchen – SG Unterrath 1:1 Nach zuvor drei Unentschieden in Serie hatte sich die SG Unterrath optimistisch auf die weite Auswärtsfahrt zum SV Wermelskirchen gemacht. Beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, der die mit Abstand schwächste Abwehr der Liga stellt, sollte endlich der Knoten aufgehen. Nach Spielschluss herrschte aber eher Tristesse im Unterrather Lager. Denn trotz guter Chancen kam die Elf von Deniz Aktag wieder nicht über ein 1:1 hinaus. „Wenn man gegen diesen Gegner nur ein Tor macht und dafür auch noch eine Ecke braucht, dann sagt das alles. Uns fehlt vorne einfach die Qualität“, monierte Aktag. Abwehrspieler Daniel Becker hatte die SGU mit 1:0 in Führung gebracht (34.). Doch da die Gastgeber noch zum Ausgleich kamen, geht das große Zittern um den Klassenerhalt in Unterrath unvermindert weiter.



VSF Amern – SC West 6:1 Schon lange nicht mehr zittern muss der SC West. Denn dessen Abstieg in die Bezirksliga ist längst besiegelt. Entsprechend mau war auch die leistung, die die Oberkasseler bei der 1:6-Schlappe bei VSF Amern zeigten. „Nachdem wir am Mittwoch noch ein richtig gutes Spiel gemacht haben, waren wir heute einfach nur schlecht“, meinte Günter Abel.