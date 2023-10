Handball Interaktiv geht die Luft aus

Oladen - Interaktiv 30:25 Nach den schweren Begegnungen mit dem souveränen Drittliga-Tabellenführer HSG Krefeld und dem Match mit dem Erstligisten VfL Gummersbach in der dritten Pokalrunde stand für Interaktiv Handball Düsseldorf-Ratingen nun das dritte Spiel innerhalb von nur sechs Tagen an. Zum Ende der Englischen Woche ging es zum TuS Opladen. Trotz der Niederlagen gegen Krefeld und Gummersbach, machte man sich angesichts der dabei über weite Strecken gezeigten guten Leistungen durchaus Hoffnungen in Opladen etwas Zählbares mitzunehmen. Dies umso mehr, da der TuS wie die Gäste mit 4:6 Punkten in die Saison gestartet ist und damit zu den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Augenhöhe gehört.