Fußball : Ayas ist Turus Lebensversicherung

Düsseldorf Dass Turu 80 vor dem Spiel am Freitag gegen den FSV Duisburg bereits neun Zähler vor dem wieder einmal hinter den eigenen Erwartungen liegenden Gegner rangiert, hat auch sehr viel mit Sahin Ayas zu tun. Mit bereits 14 erzielten Saisontoren ist der Stürmer der mit Abstand torgefährlichste Akteur im Kader von „Paco“ Carrasco. Nun hat er den Vertrag für nächste Saison unterschrieben.

Ein Flutlichtspiel, dazu noch vor eigenem Publikum – Sahin Ayas kann den Anpfiff der Partie gegen den FSV Duisburg heute Abend kaum erwarten. „Natürlich hat ein Spiel bei so einer Atmosphäre noch einmal einen ganz speziellen Reiz“, sagt der Angreifer des Fußball-Oberligisten Turu 80. Ayas fiebert allerdings auch noch aus einem ganz anderen Grund der Partie gegen die Gäste aus Duisburg entgegen. „Wir haben das Hinspiel gegen den FSV mit 0:2 verloren und somit noch eine offene Rechnung zu begleichen“, klärt der 25-Jährige auf. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Freitagabend gelingen wird. Die Oberbilker sind nach vier absolvierten Partien in der Abstiegsrunde immer noch ungeschlagen und auf dem besten Weg, sich frühzeitig aller Abstiegssorgen zu entledigen. „Wir können mit breiter Brust in das Spiel gehen. Den größeren Druck verspürt sicherlich der Gegner“, meint Ayas.