Fußball Turu 80 kämpft ums Überleben

Dieser Hilferuf verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer. Ausgerechnet Turu 80, ein Traditionsverein der Stadt und viele Jahre lang die Nummer zwei im hiesigen Seniorenfußball hinter der Fortuna, braucht Unterstützung. Weil einer der ohnehin raren, langjährigen Sponsoren den Oberbilkern nicht mehr zur Verfügung steht, wandte sich Manuel Rey nun an die Öffentlichkeit. Der Appell des Präsidenten an Politik, Wirtschaft und Privatpersonen: „Helft uns, unsere Jugend- und Seniorenmannschaften zu unterstützen und den Fortbestand unseres Vereins zu sichern.“