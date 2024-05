Durch den Sieg am vorletzten Spieltag Der FC Kosova macht den Aufstieg in die Landesliga perfekt

(magi) Und wieder einmal knallten auf dem Sportplatz am Wald am Sonntagnachmittag die Sektkorken. Mit Aufstiegsfeiern kennt man sich auf der Anlage in Hassels, der sportlichen Heimat der SG Benrath-Hassels und des FC Kosova, inzwischen aus. Nach den Bezirksliga-Aufstiegen des FC Kosova im Sommer 2022 und der SG Benrath-Hassels in 2023 war nun wieder der FCK am Zug. Mit einem aufgerüsteten Kader, der ohnehin nicht viel mit Bezirksliga zu tun hatte, verabschiedete sich das schon vor der Saison zum großen Favoriten ernannte Team um Torjäger Maximilian Stellmach bereits am vorletzten Spieltag in Richtung Landesliga.