Vorentscheidung in der Bezirksliga Der FC Kosova gewinnt das Spitzentreffen bei Eller 04

Dass Kosova tief in der Nachspielzeit sogar noch einen dritten Treffer nachlegte, hatte am Ende nur noch statistischen Wert. Somit geht die Übermannschaft aus Hassels mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf Eller in die letzten drei Saisonspiele. Ein Polster, was sich der zuletzt so dominant präsentierende FCK nicht mehr nehmen lassen wird. Das sieht auch Eller Trainer Kerim Kara so, der dem Konkurrenten nach dem Abpfiff fair gratulierte.