Fußball „Für mich ein schöner Ausgleich“

Sidney Sam Zunächst muss ich sagen, dass ich nicht von heute auf morgen vom Profi- in den reinen Amateurbereich wechsle. Ich bin seit gut zwei Jahren nicht mehr im bezahlten Fußball tätig. Panos Liomas, den Trainer der ersten Mannschaft, kenne ich bereits etwas länger. Unsere Kinder sind befreundet. Sie spielen häufig auf der Bezirkssportanlage an der Pariser Straße zusammen. Dann hat mich Pano vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim CfR zu spielen. So kam das eine zum anderen. Ich habe schon einmal mittrainiert. Das hat Spaß gemacht.