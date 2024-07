Der Düsseldorfer Yachtclub startet in Kiel Starkes Team, klare Ziele

Dafür sollen neben Schrader auch Felix Brockerhoff, Piet Strohm und Tjorben Studt sorgen. Strohm und Studt gehören zu den Youngstern im DYC-Kader. Sorgen muss man sich aber nicht machen. So steuerte Kiel-Steuermann Schrader beispielsweise bereits 2023 auf der DSBL-Regatta auf dem Bodensee vor Überlingen den DYC auf Platz vier, Strohm war da mit an Bord. „Ich halte seglerisch nicht nur von Piet, sondern auch gerade von Tjorben viel“, verrät Schrader. „Tjorben hat extrem viel Ahnung vom Segeln. Er weiß was er tut und lässt sich nicht nervös machen.“ In Kiel will der Steuermann offensiv-konservativ segeln. „Offensiv heißt, dass ich am Start vorne mit dabei sein möchte“, so Schrader. „Danach will ich nicht zu viel Risiko gehen und die vordere Position verteidigen, also eher konservativ zu Werke gehen. Ich will nicht zu viel riskieren, um einen Platz gut zu machen und dadurch möglicherweise eine Strafe zu kassieren und alles zu verlieren.“ Jetzt hofft die DYC-Crew auf ordentlich Wind, damit alle geplanten Rennen gesegelt werden können.