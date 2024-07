Platz sechs bei Regatta in Kiel Bundesliga-Segler in starker Form

Der Düsseldorfer Yachtclub (DYC) macht da weiter, wo er bei der vorletzten Meisterschaftsregatta in der ersten Deutschen Segel-Bundesliga aufgehört hat. Vor drei Wochen vor Warnemünde gelang den Düsseldorfern Platz fünf und der DYC kletterte in der DSBL-Gesamttabelle von Platz 16 auf zwölf. Nach der dritten Meisterschaftswettfahrt, die auf der Innenförde in Kiel gesegelt wurde, sind die Düsseldorfer auf DSBL-Tabellenplatz neun zu finden. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt gelang dem DYC Regattaplatz sechs.