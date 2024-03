Galopper des Jahres Nur der Sport wird leicht reduziert

Rund 1,5 Millionen Euro werden an Preisgeldern ausgeschüttet, es bleibt bei neun Renntagen, doch wird die Zahl der Rennen von 75 auf 71 zurückgehen, das sportliche Angebot wird leicht reduziert. „Weil es an Renntagen viele Aktionen neben dem Rennsport gibt”, erläuterte Rennvereins-Geschäftsführerin Andrea Höngesberg. So werden an manchen Tagen statt der üblichen acht oder neun nur noch sieben Rennen gelaufen, was die Aktiven eher mit gemischten Gefühlen sehen werden. Immerhin wird es wie 2023 wieder die Jan-Wellem-Trophy geben, wobei es für die jeweils erfolgreichsten Besitzer, Trainer und Reiter Geldpreise gibt. Sponsor Racebets hat finanziell diesbezüglich sogar noch nachgelegt.