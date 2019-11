Segeln : ⇥Einmal über ⇥den Atlantik

Der Düsseldorfer Morten Bogacki nimmt gerade als einziger Deutscher an der Regatta „La Minitransat“ von Frankreich nach Martinique in der Karibik teil. Im Einhandsegler absolviert der 33-Jährige die 4000 Seemeilen.

So ganz genau kann der 33-Jährige nicht erklären, warum er sich auf das 4000 Seemeilen lange Abenteuer „La Minitransat“ von La Rochelle (Frankreich) nach Le Martin auf Martinique eingelassen hat. „Das ‚Offshore Team Germany‘ hat mich gefragt, ob ich die Regatta für sie segeln möchte. Ich habe ja schon einige Erfahrungen mit Einhand-Regatten, da habe ich zugesagt.“ Wohl wissend, dass das nicht das reinste Vergnügen wird. Im Frühling gab der Assistenzarzt für Radiologie an einer Klinik bei der Arbeit richtig Gas, erarbeitete sich viele Überstunden und reduzierte seinen Arbeitsvertrag auf 50 Prozent. „Zum Glück hat das mein Arbeitgeber mitgemacht“, so Bogacki. Den ganzen Sommer über war er dann seglerisch unterwegs. Um überhaupt als Teilnehmer an der Minitransat angenommen zu werden, musste er 1500 Seemeilen auf dem Boot in Regatten nachweisen. „Das ist doch in Ordnung. Die Veranstalter wollen eben wissen, dass man weiß, worauf man sich eingelassen hat, dass man das Boot beherrscht und dass man nicht nach zwei Tagen alleine an Bord depressiv über die Reling springt“, sagt das DYC-Mitglied.