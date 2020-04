Nach Absage : Virtuelle Medaillen für Solo-Marathon

Düsseldorf Der Wettbewerb ist abgesagt, jeder Registrierte kann die Strecke aber allein laufen. Die Belohnung dafür erfolgt durch die Veranstalter.

Dafür sind allerdings vier Schritte im Vorfeld erforderlich. Schritt eins: auf der Internet-Plattform Keep Moving (www.metro-marathon.de/mmd20/keep-moving) einen kostenlosen Account erstellen; Schritt zwei: über den Menüpunkt „Einstellungen“ eine Lauf-App (Start 2 Run, Strava, Garmin, Pacer, Fitbit, Runkeeper, Energy Lab Connect) mit dem Keep Moving-Account verknüpfen;️ Schritt drei: bei der gewünschten Distanz in der Metro Marathon-Veranstaltung auf „teilnehmen“ klicken; ️ Schritt vier: Loslaufen, die Keep Moving-Plattform erkennt über die verknüpfte Lauf-App wann die Distanz absolviert ist – und direkt wird die virtuelle Medaille ins Postfach zugeschickt.