Die Folgen des Hockey-Derbys „Das bringt uns unter Zugzwang“

Die Spielplangestalter in der zweiten Hockey-Bundesliga meinten es auch in diesem Jahr nicht gut mit den Herren des DSD. Wie schon in den Jahren zuvor mussten die Grafenberger ihr Saisonauftaktspiel auf dem Feld auswärts bestreiten. Doch damit nicht genug. Der erste Gegner war auch kein Geringerer als der Lokalrivale Düsseldorfer HC, bei dem sich die Mannen von Tobias Bergmann schon in der Vergangenheit regelmäßig schwer taten. „Das war so mit die anspruchsvollste Aufgabe, die man zum Start bekommen konnte“, meinte Volker Muth. Und der Teammanager des DSD durfte sich nach der Partie irgendwie bestätigt fühlen. Denn vor mehr als 500 Besuchern auf der gut gefüllten Anlage Am Seestern behielt der gastgebende DHC mit 4:2 die Oberhand.