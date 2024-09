Die DSD-Hockey-Frauen haben ihren Zweitliga-Kader verstärkt Der steinige Weg zum Aufstieg

In der 2. Feldhockey-Bundesliga der Frauen ist die Leistungsdichte groß. Und dennoch stießen die ambitionierten Teams in den vergangenen Jahren häufig an eine gläserne Decke, die ihnen den Aufstieg in die 1. Bundesliga verwehrte. Der Absteiger aus der Elite-Liga galt meist als Top-Favorit.