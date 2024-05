DSC 99 gewinnt die Aufstiegsrelegation Volleyballerinnen im Siegesrausch

Die Volleyballerinnen des DSC 99 tanzten über das Parkett, stimmten Jubelgesänge an und gingen im Siegesrausch völlig aus sich raus. Sie hatten in den Relegationsspielen der Oberliga-Vizemeister gegen Blau-Weiß Lohne gerade den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Es ist ein historischer Erfolg, denn damit spielt in der kommenden Saison erstmals ein Team des DSC 99 in der 3. Liga.