Handball : Fortunas Handballerinnen auf Augenhöhe mit dem Zweiten

Düsseldorf Der Handball-Drittligist Fortuna Düsseldorf unterliegt dem TV Aldekerk am Ende nur knapp. In der Oberliga unterliegt der TV Angermund Mettmann-Sport klar.



Oberliga: TV Angermund - Mettmann-Sport 25:36. In Torhüter Matthias Jakubiak sowie Nils Thanscheidt und Niklas Rath liefen beim TVA gleich drei ehemalige Spieler auf, die seit Beginn der neuen Spielzeit das Trikot von Mettmann-Sport tragen. Trotz alter Verbundenheit hatte der Tabellenvierte dem Letzten aus Angermund aber keine Gastgeschenke mitgebracht, sondern entschied die Partie deutlich für sich. Lediglich eine Viertelstunde hatte sich die junge Mannschaft von TVA-Coach Ralf Knigge Hoffnungen auf eine Überraschung machen dürfen. Über 3:3 und 5:5 hatte man den Mettmannern bis zum 8:8 Paroli geboten. Als dann jedoch Gästetrainer Andre Loschinski eine Auszeit nahm und sein Team neu einstellte, zog dieses bis zur Pause auf 19:14 davon. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der TVA zunächst eine ordentliche Leistung, konnte dabei den Fünf-Tore-Rückstand zwar nicht verkürzen, ließ auf der anderen Seite Mettmann aber auch nicht weiter enteilen (41. Minute, 20:25). Anschließend war jedoch erneut die Luft raus, während Mettmann angetrieben von Christopher Königs (elf Feldtore) den Vorsprung ausbaute.



Landesliga: TV Angermund II - HSG Am Hallo Essen 20:33. Während der Tabellenführer aus Essen mit voller „Kapelle“ anreisen konnte, hatte Uli Richter, Interimstrainer des TVA II, durch Corona, Beruf und Urlaub gerade einmal sieben Feldspieler zur Verfügung. Entsprechend deutlich setzen sich die Essener durch. Über ein 17:9 zur Halbzeit waren sie davongezogen. Trotz der hohen Niederlage war Richter nicht unzufrieden mit seinen Schützlingen: „Hallo gehört nicht ohne Grund zu den Spitzenteams der Liga. Dennoch haben wir es geschafft, unsere taktische Marschroute durchzuhalten und Vieles umgesetzt, was ich sehen wollte. Deshalb kann man der Leistung durchaus zufrieden sein, auch wenn das Endergebnis sicherlich zu hoch ausfiel.“



Landesliga: TV Ratingen - SV Wersten 21:29. Weiterhin auf Erfolgskurs ist der Aufsteiger SV Wersten, der bislang lediglich am „grünen“ Tisch Punkte abgeben musste. Mit 29:21 fuhr das Team von Trainer Nenad Pavkovic auch beim TV Ratingen einen klaren Sieg ein. Allerdings hatten die Ratinger den Gästen zunächst mit viel Tempo das Leben schwer gemacht und waren über ein 6:6 bis zum 10:10 auf Augenhöhe geblieben. Als dann jedoch Keeper Kai Spranke sein Tor vernagelte, zog der SVW mit sechs Treffern in Folge bis zur Halbzeit auf 16:10 davon. Fortan musste Ratingen sich gegen die starke Werstener Deckung jedes Tor hart erkämpfen. Zudem entnervte sie nun Denis Seyfarth im Tor mit sehenswerten Paraden. Obwohl Pavkovic die klare Führung nutzte, um munter durch zu wechseln, geriet Wersten nicht mehr in Gefahr, sondern führte zeitweise sogar mit elf Treffern.