Boxen Timo Rost klar überlegen

Auch Timo Rost mochte den Abbruch seines Kampfes nicht unter allen Umständen zustimmen. Der Düsseldorfer hatte nach seinem ungewöhnlichen Wechsel vom Supermittel- zum Cruisergewicht lange nicht geboxt, war zuletzt im Februar öffentlich zu sehen gewesen. Nun hatte er sich monatelang auf seinen ersten Auftritt in der neuen Gewichtsklasse vorbereitet. Ihm ging es vor allem darum, ein Gefühl für die Bedingungen in der anderen Klasse zu bekommen. „Das war in den anderthalb Runden natürlich leider überhaupt nicht möglich“, so Rost. „Ich hätte gerne erlebt, wie es mir in den Runden vier, fünf und sechs ergangen wäre.“ In den viereinhalb Minuten war er klar überlegen, besaß die Übersicht und die nötige Distanz. „Ich war fit, sehr konzentriert, bin gut mit den Armen gut rausgekommen. Ich glaube, mein Gegner hat nicht ein einziges Mal mit seinen Handschuhen meinen Kopf berührt“, so der 32-Jährige. Trotzdem war er der Ansicht, dass sein Gegner noch eine Chance verdient gehabt hätte. „Auch im Sinne der Zuschauer. Ich denke, er hätte sich erholt. Mancher Boxer hat so einen Kampf sogar noch gedreht und für sich entschieden“, so Rost.