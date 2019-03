Tischtennis: Der Abstieg rückt für Borussia-Damen näher

(mjo) Zwei der höherklassigen Düsseldorfer Amateurvereinen im Tischtennis haben große Abstiegssorgen. Landesligist TuS Derendorf droht nach dem Abstieg aus der Verbandsliga der Sturz in die Bezirksliga droht.

Zwar profitierten die Derendorfer in ihrer vorletzten Partie in dieser Saison von Aufstellungsproblemen des direkten Kontrahenten um den Klassenerhalt PSV Erk Hattingen, deren Nummer eins verletzt nicht antreten konnte, und siegten mit 9:6. Doch konnte sich das Team von Mannschaftssprecher Chuya Kojima dadurch nicht vom Abstiegsplatz lösen. Dem TuS bleibt jetzt noch die Chance, sich am kommenden letzten Spieltag auf den zehnten Platz (Abstiegs-Relgationsplatz) zu schieben. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim SSV Preußen Elfringhausen und eine Niederlage der Hattingener beim TTV Ronsdorf II. Erstaunlicherweise haben beide abstiegsbedrohten Klubs ihre Hinspiele gegen Elfringhausn und Ronsdorf Ii gewinnen können.