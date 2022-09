Football : Abstieg der Panther ist besiegelt

Sofyan Dardour im Trikot der Panther. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Panther versuchten im Relegationsrückspiel in Paderborn noch einmal alles. Am Ende stand ein Sieg. Doch der fiel nicht hoch genug aus, um den direkten Wiederabstieg aus der German Football League zu verhindern.

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Die Hoffnung der Düsseldorf Panther auf den Klassenerhalt in der obersten Spielklasse der German Football League starb genau 31 Sekunden vor Ende des Relegationsrückspiels bei den Paderborn Dolphins. Der 43-Yard Fieldgoal-Versuch von Panther-Kicker Dean Severin wurde von den Dolphins geblockt. Damit blieb es beim Spielstand von 13:8 für die Düsseldorfer im Paderborner Hermann-Löns-Stadion. Die Gäste aus der NRW-Landeshauptstadt gewannen zwar die Partie, doch in Summe der beiden Abstiegs-Relegationsbegegnungen hatten die Westfalen mit 21:20 Punkten die Nase vorn und sicherten sich den zweiten Aufstieg in Folge. Die Dolphins waren zur Football-Saison 2022 in die GFL 2 Gruppe Nord aufgestiegen, sicherten sich die Meisterschaft in der zweiten Liga und jetzt den Sprung in die „Bel Etage“. Die Dolphins hatten die Zweitliga-Meisterschaft mit einem summierten Score von 39:38 im direkten Vergleich mit den Langenfeld Lonhorns gewonnen.

Nach dem mit 7:13 verlorenen Relegationshinspiel in Benrath standen die Panther mit dem Rücken zur Wand – und glaubten dennoch an die Chance zum Klassenerhalt. „Wir müssen nicht schön spielen, sondern effektiv. Am Ende des Tages ist es egal, wie wir gewonnen haben. Danach fragt zwei Tage später sowieso keiner mehr“, hatte Panther Sportdirektor Tim Haver Droeze gesagt.

Ein schönes Spiel entwickelte sich im Westfälischen nicht, dafür waren beide Abwehrreihen zu dominant. Das erste Zählbare brachten die Panther auf die Anzeigetafel. Nach einer Spielzeit von 9:34 Minuten brachte der eigentliche Back-Up-Quarterback Isaiah Trouwloon, der es in Paderborn für Stammkraft CJ Howard richten sollte, seine Farben mit 6:0 in Führung. Kicker Severin glückte der Extrapunkt. Es stand 7:0. Die Panther lagen nun in der Summe beider Partien mit einem Zähler vorne.

Es dauerte knapp zehn Minuten, bis die Dolphins in Person von Dennis Schmidt sechs Punkte erzielten. Der Wide Receiver hatte ziemlich alleinstehend einen langen Pass in der Panther Endzone gefangen. Der Extrapunkt-Versuch scheiterte und doch waren die Panther theoretisch abgestiegen, denn zur Halbzeit lagen die Dolphins aufaddiert mit 19:14 in Führung.

Aufgeben war aber keine Option für die Düsseldorfer. In der zweiten Halbzeit versuchten sie alles, agierten dabei aber manchmal zu überhastet. So wie in der 33. Spielminute. Ein Panther-Akteur ließ in der eigenen Endzone den Ball fallen, ein Dolphins-Spieler warf sich auf den Ball und machte dadurch ein Safety (zwei Punkte) zur 8:7-Führung.

„Wir haben zuletzt einige neue Spielzüge einstudiert, um für die Dolphins Überraschungen zu kreieren. Wir hoffen, dass es mit der Offensive dadurch besser läuft“, hatte Haver Droeze verraten. Eine Überraschung, die Panther Interimscoach Sherman DJ Anderson parat hatte, war der erneute Wechsel des Spielgestalters. Jetzt sollte der Quarterback der eigenen U19, die jüngst deutscher Meister geworden war, die gesamte Saison der Herren retten. Ben Bergers wurde auch beinahe zum Helden, warf er doch einen langen Pass auf Corey Jones, der anschließend schneller war als alle Paderborner und so auf 13:8 für die Düsseldorfer erhöhte.