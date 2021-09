Leichtathletik : „Jeder Hürdenlauf ist ein Abenteuer“

Gregory Minoue vom TV Angermund in seinem Element beim 110-Meter-Hürdensprint. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Der 19-jährige Leichtathlet Gregory Minoue vom TV Angermund ist amtierender Deutscher U20-Meister. Eine Olympia-Medaille ist sein Traum.

Für Düsseldorfs Hürdensprinter Gregory Minoue sollte die U20-WM in Kenia der Höhepunkt werden. Doch dann zog der Deutsche Leichtathletik-Verband seine Teilnahme wegen der Corona-Lage vor Ort zurück. Dabei hatte sich der Schüler so viel vorgenommen. Wenige Wochen zuvor war er in Rostock Deutscher U20-Meister geworden und war bei der U20-EM in Tallinn über 110-Meter-Hürden neue persönliche Bestzeit in 13:52 Sekunden gelaufen und Fünfter geworden.

Du gehörst schon zu den schnellsten Läufern in Europa. Bist Du mit Deinem Weg zufrieden?

Gregory Minoue Auf jeden Fall, obwohl noch mehr möglich war. Bei der Deutschen Meisterschaft hätte ich im Vorlauf noch viel schneller und eine wirklich krasse Zeit laufen können, aber ich bin im letzten Drittel nicht mehr durchgelaufen, um Kräfte fürs Finale zu sparen. Das war ein ziemlich gute Lauf, wenn ich da bis zum Ende Gas gegeben hätte...

Was ist Dein Traum?

Gregory Minoue Mein Traum ist, einmal in einem Olympia-Finale mitzulaufen. Nein, besser: Eine Olympia-Medaille zu gewinnen.

Wie war Dein Gefühl vor der Deutschen U20-Meisterschaft? Bist Du vor den Rennen immer noch aufgeregt?

Gregory Minoue Nein, nicht mehr so wie früher. Letztes Mal war ich durchaus noch nervös. Doch dieses Mal war der Abstand zu den anderen auf der Meldeliste zu groß.

Du warst Dir Deiner Goldmedaille also schon vor Beginn der Rennen ziemlich sicher?

Gregory Minoue Nein, das nicht, das wäre arrogant. Man darf sich als Hürdenläufer nie sicher sein. Dir stehen ja auf dem Weg ins Ziel diese zehn Dinger im Weg.

Du hast also Respekt vor jedem Deiner Läufe?

Gregory Minoue Ja, ohne diesen Respekt geht es nicht. Der Verlauf eines Hürdenrennens ist immer offen, Du darfst nicht überheblich sein und Dich mit Deinem Nebenmann beschäftigen. Du musst bei dir sein, dich auf jede Hürde konzentrieren, vor ihr Respekt haben. Wenn du sie touchierst, dann verlierst du unter Umständen nicht nur ein paar Sekunden. Das ganze Rennen kann dann für dich vorbei sein. Jeder Hürdenlauf ist deshalb immer voller Unwägbarkeiten, ein Abenteuer.

Und genau deshalb bist Du Hürdenläufer geworden, weil Du das Abenteuer liebst?

Gregory Minoue Ja, da ist vielleicht etwas dran. Es ist auch dieses psychische Ding, das spannend ist. Du darfst nicht zu viel Druck haben und zu viel wollen. Am Ende gewinnt der nervenstärkste.

Sind Hürdenläufer andere Typen als Sprinter?

Gregory Minoue So kann man das sehen. Ein Sprinter wird in der Regel kein guter Hürdenläufer mehr. Andersherum geht es schon eher. Ich möchte gerne in beiden Disziplinen gut werden.

Wo bist Du ehrgeiziger: In der Schule oder im Sport?

Gregory Minoue Ich sag es Mal so: Ich habe auch an der Schule Freude. Ich gehe in die 13 eines Berufskollegs mit Schwerpunkt Freizeitsportleiter. Ich kann also Sport und Schule gut miteinander verbinden, würde beruflich gerne später etwas mit Leichtathletik zu tun haben.

Wann hast Du Deine Begabung entdeckt?

Gregory Minoue Schon im Kindergarten und in der Grundschule war ich immer der schnellste. Ein Grundschullehrer hat mir empfohlen, es mit der Leichtathletik zu probieren.

Und dann bist Du allein auf Grund Deines Talentes an die europäische Spitze gelaufen?

Gregory Minoue Nein, ohne die Hilfe meiner Trainer beim TV Angermund hätte ich das nie geschafft. Ich würde mal sagen: 50 Prozent habe ich dazu getan, 50 Prozent Antje und Klaus Kirberg und die anderen Trainer. Wenn Antje Kirberg mir in der Zeit, in der ich keinen Bock hatte, nicht ständig gesagt hätte, ich solle mein Talent nicht wegschmeißen, wäre ich gar nicht mehr dabei. Ihr bin ich dafür sehr dankbar.

Gerade hast Du Sommerpause?