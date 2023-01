Fußball Turu 80 startet mit Sieg

Der spanische Übungsleiter wartete im ersten Ligaspiel des neuen Jahres mit einer Überraschung auf und ordnete die Mittelfeldzentrale mit den beiden japanischen Winter-Zugängen Keita Taguchi und Kohei Nakano neu. Das Risiko, die beiden erst kurz vor der Partie spielberechtigt gewordenen Asiaten ins kalte Wasser zu werfen, sollte sich schnell auszahlen. Denn auch wenn die Abstimmung mit den neuen Teamkollegen erwartungsgemäß noch nicht immer stimmte, erwiesen sich die beiden laufstarken und giftigen Japaner als belebende Elemente. Mit Taguchi und Nakano vor der Abwehr versuchte die Turu aus einer kompakten Grundordnung heraus über Konter zum Erfolg zu kommen. Der Plan ging in einer weitestgehend ausgeglichenen ersten Hälfte erstmals nach gut einer halben Stunde vollends auf, als Selcuk Yavuz über rechts mit dem Ball am Fuß energisch bis zur Grundlinie vordrang und den Ball scharf vor das Klever Tor brachte, so dass Batuhan Özden nur noch seinen Fuß hinhalten musste (35.). Auf der anderen Seite bissen sich die um Spielkontrolle bemühten Gäste immer wieder die Zähne aus an der gut sortierten Turu-Abwehr. Daran sollte sich auch nach Wiederanpfiff nicht viel ändern. Die Turu war bei einem Aluminiumtreffer des starken Debütanten Kohei Nakano sogar dem 2:0 nahe und fuhr letztlich verdient alle drei Punkte ein.