Fußball : Der Kapitän geht schweren Herzens

Düsseldorf Dennis Schreuers verlässt den SC West im Sommer und wechselt zum FC Büderich. Die Entscheidung ist ihm aber alles andere als einfach gefallen. „Ich denke, das ist jetzt der richtige Schritt. Trotzdem gehe ich natürlich schweren Herzens, weil es mein Heimatverein ist.“ Der 29-Jährige hat bei den Linksrheinischen das Fußballspielen begonnen, spielte mit kleineren Pausen über zwölf Jahre im Verein und trägt in dieser Saison sogar die Kapitänsbinde.

Es gab mal eine Zeit, da standen Marvin Commodore, Max Bauermeister und Dennis Schreuers noch gemeinsam für den SC West auf dem Fußballplatz. In der Saison 14/15 setzten sie sich unter der Leitung von Trainer Marcus John in der Relegation durch und stiegen in die Oberliga auf.

„Es trägt schon einen Teil dazu bei, dass ich einige Jungs in Büderich kenne. Die Mannschaft reizt mich einfach“, sagt der Rechtsfuß. Ein weiterer Grund für den Wechsel sei aber auch der Trainer gewesen. „Ich glaube, dass der Denis Hauswald trotz seines für einen Trainer noch recht jungen Alters eine gute Idee hat, Fußball zu spielen. Er baut in Büderich über Jahre eine Mannschaft auf. Das wird nochmal eine neue Herausforderung für mich.“

Commodore, Bauermeister und Schreuers sind nicht die einzigen Spieler, die in der jüngsten Vergangenheit den SC West in Richtung Büderich verlassen haben. Auch Fabian Gombarek, Sebastian Siebenbach, Christ Kasela Mbona und Abdelkarim Afkir wechselten von Oberkassel nach Büderich.

Doch was sind die Gründe für diesen Trend? „Ich glaube, dass der Denis seine Idee sehr überzeugend rüberbringt und mit der Attraktivität des Vereins punktet. Büderich ist auch nicht so weit von Oberkassel entfernt“, sagt Schreuers. Denis Hauswald hatte die Büdericher in der Saison 19/20 übernommen und ist auf einem guten Weg, in dieser Saison mit dem Verein in die Landesliga aufzusteigen.