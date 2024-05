Ex-Profi Dowidat wechselt zum Kreisligisten Transfercoup für den DSC 99

Ungeachtet des noch offenen Saisonausgangs durften die Verantwortlichen beim DSC aber schon jetzt jubeln. Denn mit der Verpflichtung von Dennis Dowidat gelang dem designierten Aufsteiger ein Transfercoup. Der 34-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Noch-Ligarivalen SC Schwarz-Weiß 06 zu dem Verein, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Für Schwarz-Weiß traf Dowidat in dieser Saison bereits elf Mal. 19 weitere Treffer bereitete der Mann mit dem begnadeten linken Fuß vor. Ähnliche Statistiken darf man vom ehemaligen Profi, der in der deutschen U17-Nationalmannschaft beispielsweise einst Seite an Seite mit Toni Kroos spielte, wohl auch eine Spielklasse höher noch getrost erwarten.„Die Zeit bei Schwarz-Weiß war sehr schön. Allerdings war der zeitliche Aufwand, um von meinem Wohnort zum Trainingsplatz zu kommen, einfach zu hoch. Entsprechend war der DSC 99 nun für mich die logische Wahl. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärt Dennis Dowidat, warum er Schwarz-Weiß 06 nach nur einer Spielzeit wieder den Rücken kehrt.Sein künftiger Trainer Sascha Walbröhl ist indes froh, mit dem zweifachen Familienvater einen „ehrgeizigen und charakterstarken Spieler“ dazu zu bekommen. „Er wird meiner jungen Truppe sehr gut tun“, glaubt der 48-Jährige. Gemeinsam mit Rico Weiler, Marc Paul und Kapitän Pascal Ryboth soll Dowidat den mit vielen jungen Spielern bestückten Kader künftig führen. Und inhaltlich könnte der in den Nachwuchsleistungszentren der Fortuna und von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Linksfuß genau das Puzzleteil liefern, das dem Kollektiv des DSC noch fehlt. Gerade im Spielaufbau vermisste Sascha Walbröhl in mancher Partie im Mittelfeld einen Akteur mit Verantwortungsbewusstsein, der Übersicht, Ruhe und technische Klasse vereint. Genau dieses Paket bringt Dennis Dowidat mit. „Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und so meinen Beitrag für eine gute Saison leisten“, sagt der prominente Neuzugang des DSC. Sein neuer Coach ist überzeugt davon, dass ihm das auch gelingen wird. „Wir hatten sehr angenehme Gespräche und direkt die gleichen Ziele“, erläutert Sascha Walbröhl, dessen intensives Werben um seinen Wunschspieler am Ende von Erfolg gekrönt war.