Fußball Deniz Aktag feiert glänzenden Einstand

In die Karten spielte der in diesem Kalenderjahr noch sieglosen SGU auch das frühe Führungstor von Yuichiro Kichize (7.), Anes Danijali legte noch vor der Pause nach (32.), ehe auch Zissis Alexandris seiner Lieblingsbeschäftigung nachging (85.).



MSV Düsseldorf - FC Remscheid 3:3 Keine wirkliche Freude kam Sonntagnachmittag beim MSV Düsseldorf nach dem 3:3 gegen den FC Remscheid auf. „Die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Hälfte war großartig. Aber in unserer Lage ist ein Punkt natürlich zu wenig“, konstatierte MSV-Coach Mo Rifi nach der Partie.