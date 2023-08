Handball Drei Siege, ein Remis

Ohne Niederlagen starteten die Düsseldorfer Handball-Landesligisten in die neue Spielzeit, obwohl sie zum Teil mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen hatten. Besonders hart hatte es dabei den SV Wersten mit einer Krankheits-Welle erwischt. Um zumindest zwei Wechselspieler aufbieten zu können, beorderte Trainer Nenad Pavkovic deshalb Torhüter Simon Barnack auf Rechtsaußen.



SV Wersten - DJK Winfried Huttrop 31:28 Trotz dieser kleinen Besetzung, kam der SVW gut ins Spiel und führte gegen Huttrop nach 13 Minuten mit 9:3. Als dann jedoch die Kräfte bei den Gastgebern schwanden, kamen die jungen, schnellen Essener bis auf 10:11 heran. Dank einem starken Denis Seyfarth zwischen den Pfosten und Andreas Mailänder, der Vincent Widera sehr gut in der Deckungsmitte vertrat, gaben die Werstener jedoch die Führung nicht ab, sondern zogen bis zur Pause wieder auf 16:13 davon. Erst in der 38. Minute hatten die Gäste mit 20:19 zum ersten Mal die Nase vorn. Wersten konterte jedoch mit viel Erfahrung aus einer sicheren 6:0-Deckung schnell wieder auf 26:23 und fuhr danach einen letztlich ungefährdeten 31:28-Sieg ein.



HSV Rheydt - SG Unterrath 22:26 Rundum zufrieden war Unterraths Trainer Christian Böcker nach dem unerwarteten Erfolg in Rheydt. Böcker hatte Dank seines großen Kaders zwar eine volle Bank, musste in Rheydt aber auf einige Leistungsträger verzichten. Mit einer 5:1-Führung nach sieben Minuten schien auch der „zweite“ Anzug der Unterrather zu passen. Als man sich dann jedoch zu sicher war und ein wenig die Konzentration schleifen ließ, verkürzte der HSV auf 7:8. Schnell fand die SGU aber zurück in die Spur und ging mit einer 15:13-Führung in die zweite Hälfte. Deren Beginn (15:15) gehörte zunächst den Gastgebern. Mit einem 5:0-Lauf zum 20:15 sorgten die Gäste, obwohl in dieser Phase Jannick Engemann eine Zeitstrafe kassiert hatte, aber für klare Verhältnisse, da Zugang Dragan Sodolovic mit zwei verwandelten Siebenmetern und einem Feldtor einen gelungenen Einstand feierte. Zudem machte Abwehrchef Paul Schläger nun hinten dicht.



MTG Horst Essen IINur - Fortuna 26:32 Nur sieben Feldspieler aus seinem regulären Kader hatte Fortunas Trainer Jörg Brandenburg beim Aufsteiger zur Verfügung und sich deshalb Tobias Plümel und Nicklas Ottersberg aus der „Zweiten“ ausgeliehen. Das Duo machte zwar eine gute Partie, trotzdem lag Fortuna schnell mit 1:6 zurück. Nach Umstellungen in der Deckung, blies dann aber Fortunas linke Angriffsseite zur Aufholjagd. Mit jeweils vier Treffern warfen Frederik Leringer und Stanislav Meschkorudni im Alleingang die erste Führung der Gäste zum 9:8 heraus. Über ein 15:11 zur Pause ließen die Gäste im zweiten Durchgang trotz fünf Zeitstrafen nichts mehr anbrennen und setzten sich am Ende verdient mit 32:26 durch.



HSG Gerresheim - TV Cronenberg 21:21 Nach zwei wechselvollen Halbzeiten und mit ebenfalls kleiner Besetzung kam die HSG nicht über ein Remis hinaus. Vor allem vorne lief es bei der HSG zunächst nicht rund. So war die 7:2-Führung der Cronenberger nach 15 Minuten verdient. Erst allmählich stabilisierten sich die Gerresheim und zogen ihr Spiel nun breiter auf. Nach der Pause arbeitete sich die HSG Stück für Stück heran und erzielte in der 48. Minute durch Jens Schofer den ersten Ausgleich (17:17). Über 19:19 und 21:21 blieb es in der hektischen Schlussphase, mit einer Reihe von Zeitstrafen und einer Roten Karte für Max Frohn, ausgeglichen. In der Schlusssekunde hatte dann Pascal Schmidt gleichwohl per Sieben-Meter noch den Siegtreffer auf der Hand, scheiterte aber unglücklich an Essens Keeper Nick Noesler.