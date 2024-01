Fußball Vorne hui, hinten pfui

Es ist schon eine Weile her, dass man bei Schwarz-Weiß 06 mit einem positiven Gefühl aus der Winterpause kam. Der Klub aus Oberbilk, der in den vergangenen zwei Spielzeiten von der Landesliga bis runter in die Kreisliga A durchgereicht wurde, hat in der höchsten Liga des Fußballkreises endlich Boden unter den Füßen gefunden. Mit Platz acht nach etwas mehr als der Hälfte der zu absolvierenden Saisonspielen ist David Breitmar, der gemeinsam mit Matthias Castens das Trainergespann bildet, dennoch nicht vollends zufrieden.