Volleyball Dem DSC 99 gehen die Spielerinnen aus

Ausgerechnet jetzt im Saisonendspurt gehen dem DSC 99 die Spielerinnen aus. Die Volleyballerinnen belegen in der Regionalliga West aktuell den zweiten Platz. Erst in der Vorwoche waren sie durch einen gefeierten 3:1-Erfolg beim RSV Borken von Rang drei auf den Relegationsplatz geklettert und sind dem Traum vom ersten Aufstieg in die 3. Liga damit so nah wie noch nie. Am Samstag müssen die 99er bei Humann Essen antreten, der stärksten Mannschaft der Rückrunde. „Es sieht personell aber gerade nicht so rosig aus“, sagt Trainer Enno Schulz.