Junge Spieler sind gefragt : DEG füllt ihre U23-Stellen auf

Düsseldorf Ab der nächsten DEL-Saison braucht jeder Klub drei, besser vier deutsche Spieler unter 23 Jahren. Die DEG hat ihre nun beisammen, am Mittwoch verpflichtete sie Cedric Schiemenz und Niklas Heinzinger.

Wenn es nach den Spielern geht, hat der Aufschwung des heimischen Eishockeys mit vielen neuen Talenten, Silber bei Olympia 2018 und Platz vier bei der jüngsten WM vor allem drei Gründe: mehr Selbstvertrauen, bessere Ausbildung und mehr Einsatzzeit für den Nachwuchs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nun gehört zur Wahrheit, dass 2018 in Südkorea und nun auch in Lettland die besten Spieler der Welt fehlten, bei vielen DEL-Klubs bekommen die Jungen auch nur wenig Eiszeit. Aber dass sich etwas im deutschen Eishockey getan hat, das steht außer Frage.

Ihre Wege zur DEG sind allerdings unterschiedlich. Während Verteidiger Heinzinger sein ganzes Eishockey-Leben in Bad Tölz verbrachte und alle U-Nationalteams durchlaufen hat, ist Stürmer Schiemenz in seinen jungen Jahren schon gut herumgekommen. In Berlin geboren, spielte er zunächst bei den Eisbären Juniors, von dort ging es in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg, dann in die kanadische Juniorenliga, dann nach Dresden (DEL2) und zurück zu den Eisbären, wo er in der Saison 2018/19 sein DEL-Debüt feierte, parallel wurde er beim Partnerverein Lausitzer Füchse in der DEL2 eingesetzt. Zuletzt spielte er zwei Jahre DEL in Schwenningen, mit Ausflügen nach Ravensburg und Freiburg. Macht neun Stationen in sieben Jahren. Zudem trug er ab der U16 auch regelmäßig die Trikots der U-Nationalmannschaften. Bald nun die der DEG.