Debüt am vergangenen Sonntag Dieser Ex-Profi spielt nun für Düsseldorfer Landesligisten

Der MSV Düsseldorf war am vergangenen Sonntag gleich für mehrere Überraschungen gut. Mit einem 2:1-Auswärtssieg über den starken Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler hatten nach einer durchwachsenen Vorbereitung wohl nur kühne Optimisten gerechnet. Zudem wartete der Fußball-Landesligist kurz vor dem Abpfiff noch mit einer verblüffenden Personalie auf. Als es darum ging, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, zog Trainer Mo Rifi noch eine Wechseloption. Und an der Seitenlinie stand kein Geringerer als Abdenour Amachaibou. Der inzwischen 37 Jahre alte Angreifer setzt damit also den Reigen an ehemaligen Fußballprofis im MSV-Dress fort.