Wettschuld eingelöst Darum spielte Odonkor in der Kreisliga für den SC West II

Einst spielte er in der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann Seite an Seite mit Michael Ballack und Bastian Schweinsteiger. Am Sonntagnachmittag hieß sein Trainer Justus Heinzen, während ein gewisser Ben Krümpelmann auf die Vorlagen seines prominenten Mitspielers lauerte. Unglaublich aber wahr – David Odonkor, einer der Protagonisten der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, gab im Alter von 38 Jahren am vergangenen Wochenende sein Debüt in der Kreisliga A. Odonkor stand mit der Rückennummer 31 in der Startelf des SC West II für das Heimspiel gegen den DSV 04.