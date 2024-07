Strukturelle Probleme bei den ART Giants Abstieg und Neuaufbau

Von außen betrachtet könnte der Eindruck entstanden sein, dass der Klub den Oberliga-Platz seiner zweiten Mannschaft leichtfertig verschenkt hat. Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren trat die Reserve sogar noch in der 2. Regionalliga an. „Trainer Florian Flabb hatte damals eine ganz gute Truppe beisammen, mit erfahrenen und einigen jüngeren Spielern“, blickt Abdelhadi „Eli“ Saou, Sportlicher Leiter der ART Giants, zurück. „Dann wollten wir die Mannschaft verjüngen. Aber je mehr wir verjüngt haben, desto mehr ältere, erfahrene Akteure haben den Verein verlassen.“ Nach dem Abstieg in die Oberliga standen noch weniger Routiniers im Kader. „Viele Akteure, die früher höherklassig gespielt haben, wollen auf diesem Niveau nur noch hobbymäßig in einer Mannschaft spielen, meist mit Gleichaltrigen. Da braucht es auch nicht viel Training“, erklärt Saou. „Daher haben wir bewusst gesagt: Wir setzen auf die Jugend.“