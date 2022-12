Fußball Das Mittelfeld ist das Sorgenkind der Turu

Da das letzte Spiel des Jahres ausfiel, konnte Turu 80 in der Fußball-Oberliga keinen Boden mehr gut machen. Im neuen Jahr muss ein Acht-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer aufgeholt werden. So lief es in den einzelnen Mannschaftsteilen.



Tor An den Torhütern lag es ganz sicher nicht, dass die Turu auf einem Abstiegsplatz überwintert. Francisco Carrasco sprach bezogen auf diese Position eher von einem Luxusproblem, das er zu managen hatte. Mit Johannes Kultscher verfügen die Oberbilker über eine verlässliche Nummer eins. Stand der 26-Jährige einmal nicht zur Verfügung oder wurde – wie im Pokal – rotiert, war Mario Zelic mehr als nur ein Vertreter. Dass der 22-Jährige seine Torwarthandschuhe im neuen Jahr aus beruflichen Gründen nicht mehr aus dem Schrank holen wird, tut weh. Die Verantwortlichen fahnden daher mit Hochdruck nach einem Nachfolger, damit aus einem Luxusproblem nicht irgendwann ein echtes Problem wird.



Abwehr Das einstige Prunkstück der Liga weist in dieser Saison ­große Kratzer auf. Die Turu ­­kassierte im Durchschnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel und stellt damit die drittschwächste Defensive der Liga. Das jedoch alleine an der Qualität der Einzelspieler festzumachen, wäre zu billig. „Wenn mir alle Spieler zur Verfügung stehen, habe ich in diesem Bereich keine Sorgen“, sagt Francisco Carrasco.