Hockey : Mission Titelverteidigung

Nationalspielerinnen dürfen in dieser Hallensaison nicht mitwirken. Der DHC muss deshalb auf Selin Oruz verzichten, die allerdings derzeit auch verletzt ist. Foto: Benefoto

Die Damen des Düsseldorfer HC starten als Deutscher Meister in die Bundesligasaison im Hallenhockey.

Der Deutsche Hallenhockey-Meister startet seine Mission Titelverteidigung am Sonntag mit einem Heimspiel: Um 12 Uhr wird die Bundesligapartie der Damen des Düsseldorfer HC gegen den Club Raffelberg angepfiffen. Der erste Spieltag steht aus DHC-Sicht aber unter keinem guten Stern, denn neben Elisa Gräve und Lisa Nolte, die in Argentinien mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, fällt Annika Sprink verletzungsbedingt aus. Selin Oruz, Nathalie Kubalski und Alisa Vivot sind zwar aktuell auch angeschlagen und könnten nicht mitspielen, sie sind allerdings als aktuelle Nationalspielerinnen ohnehin nicht für die Hallen-Saison spielberechtigt. Den Düsseldorfern fehlt also ein komplettes Team.

Allerdings gilt Raffelberg als nicht so stark wie im Vorahr, als sie den DHC zweimal mit 6:4 besiegten. Die Duisburgerinnen mussten den Abgang ihrer stärksten Spielerin Pia Mertens verkraften.

Info Der erste Spieltag der Hallenhockey-Saison Herren, 1. Bundesliga: DHC – BW Köln (So., 14 Uhr). 2. Bundesliga: DSD – SW Neuss (Sonntag, 12 Uhr). Damen, 1. Bundesliga: DHC – Club Raffelberg (Sonntag, 12 Uhr). 1. Regionalliga: Gladbacher HTC – DSD (Sonntag, 14.30 Uhr, An den Holter Sportstätten).

Die DHC-Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker bauen in der Halle auf einen Mix aus erfahrenen Spielerinnen über 30 Jahre und vielen jungen Talenten. Mit den Vorbereitungspartien gegen andere Erstligisten waren sie durchaus zufrieden.

Bei den Bundesliga-Herren des DHC hat nach dem Abstieg auf dem Feld ein personeller Umbruch stattgefunden. Nach dem Abgang von Raphael Hartkopf, Max Silanoglou und Luis Kniesel mussten zu Beginn der Hallenvorbereitung die Zugänge Felix Dames, Eric Knobeling, Paul Möltgen, Anton Zickler und Alex Niopek integriert werden. Die Vorbereitungsspiele gegen Topklubs wie Mannheimer HC und UHC Hamburg waren für den neuen Trainer Sebastian Volkers sehr aufschlussreich. „Wir haben auf einem guten und hohen Niveau gespielt, müssen aber noch an der Chancenverwertung arbeiten“, meinte er. Am Sonntag ist ab 14 Uhr im Heimspiel BW Köln der erste Gegner. In der vergangenen Saison setzte sich der DHC mit 8:3 und 8:5 durch.

Gespannt sind die Hockey-Fans auf den DSD als Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Das erklärte Saisonziel von Tobias Bergmann in der sechs Teams umfassenden Liga ist der Klassenerhalt. Der Trainer sagt: „Zwischen Platz eins und vier ist alles möglich.“ Der Abgang von Henrik Mertgens zum CHTC Krefeld und Torwart Elmar Fischer schmerzte den DSD. Per Pink und Romam Gormley legen eine Hallenpause ein. Hinzugekommen sind Tomas Gorny, Victor Häbel, Luis Brock und Lars Conzendorf sowie mit Jonas Weissner ein starker und erfahrener Keeper als Nachfolger von Elmar Fischer.