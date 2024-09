Nach dramatischem Finale Damen 50 des TCO werden Vizemeister

Die Damen 50 des Tennis Clubs Grün-Weiß Oberkassel haben bei der Deutschen Vize-Mannschaftsmeisterschaft den zweiten Platz belegt. Nach dem Sieg bei der Westdeutschen Meisterschaft qualifizierte sich das Team um Mannschaftsführerin Kerstin Heeb für die nationale Endrunde und traf im Halbfinale auf Rot Weiß Gießen. Trotz einer Verletzung von Jutta Nuxoll kämpfte sich die Mannschaft nach einem 2:4-Rückstand in den Einzeln zurück und entschied alle drei Doppel für sich. Besonders das entscheidende Doppel von Kerstin Heeb und Andrea Bergermann sorgte mit einem dramatischen Matchtiebreak für den 5:4-Sieg. Nach Satzausgleich ging die Partie in den Matchtiebreak. Der hatte alles, was einen echten Tenniskrimi ausmacht: spektakuläre Ballwechsel, Krampfanfälle, Oberschiedsrichter-Entscheidungen, lautstarke Anfeuerungsrufe und diverse Matchbälle auf beiden Seiten. Beim Stand von 14:13 für die TCO-Spielerinnen brachte ein konsequenter Rückhand-Volley von Oberkassels Nummer 6, Andrea Bergermann, die Entscheidung.