Basketball Dämpfer für die ART Giants

(tino) Eine einleuchtende Erklärung, warum der BBC Bayreuth das Basketball-Zweitligaheimspiel gegen den ART Giants mit 76:71 Punkten gewonnen hat, fand BBC-Trainer Mladen Drijencic kurz nach der Partie nicht. „Man fragt sich, wie wir dieses Spiel haben gewinnen können? Wir mussten einiges im Team umstrukturieren“, erläuterte Drijensic. „Wir haben alles auf dem Spielfeld gelassen. Unser Plus war, dass wir 19 Offensiv-Rebounds geholt haben. Einige davon in den letzten drei Minuten.“ Genau das war der Knackpunkt des Spiels, in dem beide Teams lediglich neun Spieler aufbieten konnten. Pech für die Düsseldorfer, dass neben Paul Giese mit Raiquan Clark der Top-Scorer der Giants erkrankt die Reise nach Oberfranken gar nicht erst antreten konnte. „Wir haben die ganze Woche über mit der Krankheitssituation gekämpft. Lange Zeit sah es nicht gut aus. Zum Glück sind in den letzten beiden Tagen zwei Spieler zurückgekommen“, verriet Giants Headcoach Andaç Yapicier. Weil aber beim BBC deren Top-Scorer Esa Yaqin Ahmad ebenfalls nicht einsatzfähig war, glich sich das Defizit in puncto Treffsicherheit irgendwie wieder aus.