Corona erfordert kreative Lösungen : Der Sportstadt droht ein harter Winter

Meinung Düsseldorf Düsseldorf hat sich das Etikett Sportstadt aufgeklebt. Und als solche wird sie gefragt sein, den Sport in der Stadt durch die zweite Welle der Corona-Pandemie zu bringen. Den Spitzensport genauso wie die Amateure und Breitensportler. Das ist Chance und Verantwortung zugleich.

Wenn in Kürze der Winter Einzug hält in der Sportstadt Düsseldorf, dann dürfte das vornehmliche Geräusch nicht von den Glöckchen vorweihnachtlicher Dekoration herrrühren. Es dürften vielmehr die Alarmglocken schrillen, denn nicht nur, aber auch mit Blick auf den Sport steht wahrscheinlich die schwierigste Zeit bevor, seitdem man sich das Etikett „Sportstadt“ aufgeklebt hat. Denn von der Kreisliga C bis zur 2. Bundesliga wird nicht die Tabelle zum Maß aller Dinge, sondern die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz. Corona attackiert den Sport, und die Frage wird sein, wie die Sportstadt da als Ganzes durchkommt.