Leichtathletik : Corona bremst Thorwirth aus

Düsseldorf Düsseldorfs Mittelstreckenläufer Max Thorwirth kommt geschwächt von einer Infektion bei der Deutschen Meisterschaft im 5000-Meter-Lauf auf den vierten Platz. Damit verpasst er die anvisierte EM-Qualifikation.

Seine Gemütslage sei ganz schwierig gerade, sagte Maximilian Thorwirth enttäuscht. Düsseldorfs Mittelstreckenläufer war bei der deutschen Meisterschaft in Berlin über seine 5000-Meter-Paradestrecke Vierter geworden und hat damit den anvisierten Startplatz bei der anstehenden Europameisterschaft zunächst einmal verpasst. „Ich habe das beste Rennen gemacht, was ich unter den Umständen machen konnte“, so der Athlet des SFD 75, der vor kurzem unter einer Corona-Infektion litt. „Eigentlich sollte ich dankbar dafür sein, dass das überhaupt möglich war gerade“, so Thorwirth. „Ein vierter Platz ist an sich natürlich nie schön, vor allem weil ich schon das Selbstbewusstsein habe, so ein Rennen in Normalform auch gewinnen zu können.“