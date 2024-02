Galopp Churchills Pferd hatte keine Chance

Düsseldorf hatte etwa 25.000 Einwohner, war aber schon als Kunst- und Musikstadt anerkannt. So wurde jedes Jahr zu Pfingsten das Niederrheinische Musikfest durchgeführt, was viele Gäste in die Stadt lockte, die dann auch gleich zum Pferderennen blieben. Etwa Ernst Schiller, der älteste Sohn des Dichters, der in einem Brief anerkennend anmerkte: „Das Düsseldorfer Musikfest um Pfingsten war pompös, aber heiß. Nicht minder brillant war das Pferderennen. Es ist ein Spiel der Aristokratie.”